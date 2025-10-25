Am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd durfte sich der RSV Eintracht 1949 vor 113 Zuschauern über einen soliden 3:1 (2:1)-Erfolg gegen den FC Einheit Wernigerode freuen.

Kleinmachnow/MTU. Die 113 Besucher auf dem Sportplatz Dreilinden haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Brandenburger besiegten das Team aus Wernigerode mit 3:1 (2:1) souverän.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Till Plumpe für RSV traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Aber die Wernigeroder gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 27 wurde das Gegentor durch Gino Dörnte erzielt.

Unentschieden. RSVs Lukas Dirk-Andre Sommer konnte seinem Team in Minute 42 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmachnow

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

Das finale Tor der Partie fiel 15 Minuten nach der Halbzeitpause, als Endi Jupolli den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 ausbaute (60.). Damit war der Sieg der Brandenburger entschieden. In Spielminute 66 handelte sich der RSV Eintracht 1949 noch eine Gelbe Karte ein. Der RSV Eintracht 1949 hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – FC Einheit Wernigerode

RSV Eintracht 1949: Brenn – Plumpe (72. Krüsemann), Steinborn (81. Yatkiner), Sommer, Samson, Fron, Jupolli (72. Seeger), Hellwig, Mustapha (46. Güllmeister), Wurster (90. Koschembahr), Kruska

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Pandyal (70. Raeck), Farwig, Hess (14. Pillich), Schmidt, Dörnte (79. Radomski), St. Louis (79. Schmidt), Wersig, Taiwo (46. Hunter), Engelhardt, Lisowski

Tore: 1:0 Till Plumpe (10.), 1:1 Gino Dörnte (27.), 2:1 Lukas Dirk-Andre Sommer (42.), 3:1 Endi Jupolli (60.); Schiedsrichter: Oliver Seib (Görlitz); Assistenten: Benjamin Arnold, Christopher Gentz; Zuschauer: 113