Der RSV Eintracht 1949 sicherte sich am 19. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd einen 3:2 (1:1)-Erfolg gegen den VfB Auerbach 1.

Kleinmachnow/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der RSV Eintracht 1949 und der VfB Auerbach 1 am Samstag 3:2 (1:1) getrennt.

Bereits kurz nach Spielstart kam es zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Matthias Steinborn das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (2.). Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Mathis Fritz Frohberg den Ball ins Netz.

43. Minute RSV Eintracht 1949 gleichauf mit VfB Auerbach 1 – 1:1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Cedric Graf/Auerbach (65.), gefolgt von Tom Fron (RSV Eintracht 1949) in Minute 81. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Kleinmachnow

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

Schon vier Spielminuten darauf konnte Saheed Mustapha (RSV) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Brandenburger Mannschaft erzielen (85.). Die Brandenburger sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – VfB Auerbach 1

RSV Eintracht 1949: Brenn – Steinborn (88. Yatkiner), Bilbija, Plumpe (76. Jupolli), Mustapha, Güllmeister, Fron, Kruska (76. Seeger), Krüsemann (46. Göth), Hellwig (69. Sommer), Samson

VfB Auerbach 1: Birke – Kadric (69. Spranger), Kaiser (85. Voigt), Roscher (69. Weigel), Guzlajevs (85. Schneider), Schardt, Frohberg, Brejcha, Hache, Graf (74. Cermus), Schmidt

Tore: 1:0 Matthias Steinborn (2.), 1:1 Mathis Fritz Frohberg (43.), 1:2 Cedric Graf (65.), 2:2 Tom Fron (81.), 3:2 Saheed Mustapha (85.); Schiedsrichter: Jette Wolf (Berlin); Assistenten: Hannes Stein, Philipp Gentsch; Zuschauer: 122