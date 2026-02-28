Am 19. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd gelang dem RSV Eintracht 1949 ein 3:2 (1:1)-Heimsieg über den VfB Auerbach 1.

Kleinmachnow/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich der RSV Eintracht 1949 und der VfB Auerbach 1 am Samstag 3:2 (1:1) getrennt.

Matthias Steinborn (RSV Eintracht 1949) netzte nur zwei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Doch die Auerbacher gaben sich nicht so leicht geschlagen: Zwei Minuten vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Mathis Fritz Frohberg erzielt.

1:1 im Duell zwischen RSV Eintracht 1949 und VfB Auerbach 1 – Minute 43

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Cedric Graf/Auerbach (65.), gefolgt von Tom Fron (RSV Eintracht 1949) in Minute 81. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Kleinmachnow

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Saheed Mustapha den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus RSV sicherte (85.). Der RSV Eintracht 1949 sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – VfB Auerbach 1

RSV Eintracht 1949: Brenn – Samson, Güllmeister, Fron, Plumpe (76. Jupolli), Kruska (76. Seeger), Mustapha, Krüsemann (46. Göth), Bilbija, Hellwig (69. Sommer), Steinborn (88. Yatkiner)

VfB Auerbach 1: Birke – Kadric (69. Spranger), Hache, Guzlajevs (85. Schneider), Schmidt, Roscher (69. Weigel), Kaiser (85. Voigt), Frohberg, Graf (74. Cermus), Brejcha, Schardt

Tore: 1:0 Matthias Steinborn (2.), 1:1 Mathis Fritz Frohberg (43.), 1:2 Cedric Graf (65.), 2:2 Tom Fron (81.), 3:2 Saheed Mustapha (85.); Schiedsrichter: Jette Wolf (Berlin); Assistenten: Hannes Stein, Philipp Gentsch; Zuschauer: 122