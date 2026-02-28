Am 19. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd gelang dem RSV Eintracht 1949 ein 3:2 (1:1)-Triumph über den VfB Auerbach 1.

Kleinmachnow/MTU. Der RSV Eintracht 1949 und der VfB Auerbach 1 haben sich am Samstag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 3:2 (1:1).

Schon kurz nach Anpfiff kam es zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Matthias Steinborn das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (2.). Die Brandenburger konterten in der 43. Minute. Diesmal war Mathis Fritz Frohberg der Torschütze.

RSV Eintracht 1949 und VfB Auerbach 1 – 1:1 in Minute 43

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Cedric Graf/Auerbach (65.), gefolgt von Tom Fron (RSV Eintracht 1949) in Minute 81. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Kleinmachnow

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

Nur vier Spielminuten darauf konnte Saheed Mustapha (RSV) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Brandenburger Mannschaft erzielen (85.). Der RSV Eintracht 1949 sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – VfB Auerbach 1

RSV Eintracht 1949: Brenn – Bilbija, Steinborn (88. Yatkiner), Samson, Mustapha, Hellwig (69. Sommer), Krüsemann (46. Göth), Fron, Kruska (76. Seeger), Güllmeister, Plumpe (76. Jupolli)

VfB Auerbach 1: Birke – Schmidt, Roscher (69. Weigel), Frohberg, Brejcha, Kaiser (85. Voigt), Graf (74. Cermus), Schardt, Hache, Kadric (69. Spranger), Guzlajevs (85. Schneider)

Tore: 1:0 Matthias Steinborn (2.), 1:1 Mathis Fritz Frohberg (43.), 1:2 Cedric Graf (65.), 2:2 Tom Fron (81.), 3:2 Saheed Mustapha (85.); Schiedsrichter: Jette Wolf (Berlin); Assistenten: Hannes Stein, Philipp Gentsch; Zuschauer: 122