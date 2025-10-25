Dem RSV Eintracht 1949 glückte es am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den FC Einheit Wernigerode mit 3:1 (2:1) zu besiegen. 113 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Kleinmachnow/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 113 Besuchern auf dem Sportplatz Dreilinden geboten. Die Brandenburger setzten sich souverän mit 3:1 (2:1) gegen die Gäste aus Wernigerode durch.

Till Plumpe (RSV Eintracht 1949) netzte nur zehn Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Brandenburger konterten in der 27. Spielminute. Diesmal war Gino Dörnte der Torschütze.

Unentschieden. RSVs Lukas Dirk-Andre Sommer konnte seinem Team in Minute 42 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmachnow

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

15 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Endi Jupolli (RSV) den Ball über die Linie bringen (60.). Mit 3:1 gingen die Brandenburger als Sieger vom Platz. In Spielminute 66 handelte sich der RSV Eintracht 1949 noch eine Gelbe Karte ein. Der RSV Eintracht 1949 hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – FC Einheit Wernigerode

RSV Eintracht 1949: Brenn – Steinborn (81. Yatkiner), Mustapha (46. Güllmeister), Fron, Wurster (90. Koschembahr), Sommer, Samson, Plumpe (72. Krüsemann), Kruska, Jupolli (72. Seeger), Hellwig

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Lisowski, Taiwo (46. Hunter), Hess (14. Pillich), Schmidt, Pandyal (70. Raeck), Engelhardt, Wersig, St. Louis (79. Schmidt), Dörnte (79. Radomski), Farwig

Tore: 1:0 Till Plumpe (10.), 1:1 Gino Dörnte (27.), 2:1 Lukas Dirk-Andre Sommer (42.), 3:1 Endi Jupolli (60.); Schiedsrichter: Oliver Seib (Görlitz); Assistenten: Benjamin Arnold, Christopher Gentz; Zuschauer: 113