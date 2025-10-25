Dem RSV Eintracht 1949 gelang es am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den FC Einheit Wernigerode mit 3:1 (2:1) zu besiegen. 113 Zuschauer waren live dabei.

Kleinmachnow/MTU. Die 113 Besucher auf dem Sportplatz Dreilinden haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Brandenburger besiegten die Gäste aus Wernigerode mit 3:1 (2:1) souverän.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Till Plumpe für RSV traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Gino Dörnte den Ball ins Netz.

1:1 Ausgleich im Spiel RSV Eintracht 1949 gegen FC Einheit Wernigerode – 27. Minute

Unentschieden. RSVs Lukas Dirk-Andre Sommer konnte seinem Team in Minute 42 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmachnow

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

In Minute 60 fiel der finale Treffer der Partie. 15 Minuten nach der Pause gelang es Endi Jupolli, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 zu erweitern (60.). In Spielminute 66 handelte sich der RSV Eintracht 1949 noch eine Gelbe Karte ein. Der RSV Eintracht 1949 hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – FC Einheit Wernigerode

RSV Eintracht 1949: Brenn – Samson, Hellwig, Jupolli (72. Seeger), Plumpe (72. Krüsemann), Sommer, Fron, Mustapha (46. Güllmeister), Kruska, Steinborn (81. Yatkiner), Wurster (90. Koschembahr)

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Farwig, Lisowski, Hess (14. Pillich), Dörnte (79. Radomski), St. Louis (79. Schmidt), Engelhardt, Taiwo (46. Hunter), Pandyal (70. Raeck), Wersig, Schmidt

Tore: 1:0 Till Plumpe (10.), 1:1 Gino Dörnte (27.), 2:1 Lukas Dirk-Andre Sommer (42.), 3:1 Endi Jupolli (60.); Schiedsrichter: Oliver Seib (Görlitz); Assistenten: Benjamin Arnold, Christopher Gentz; Zuschauer: 113