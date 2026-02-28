Am 19. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd glückte dem RSV Eintracht 1949 ein 3:2 (1:1)-Heimsieg über den VfB Auerbach 1.

Kleinmachnow/MTU. Am Samstag haben sich der RSV Eintracht 1949 und der VfB Auerbach 1 ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:1).

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Matthias Steinborn für RSV traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Brandenburger konterten in der 43. Minute. Diesmal war Mathis Fritz Frohberg der Torschütze.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Cedric Graf/Auerbach (65.), gefolgt von Tom Fron (RSV Eintracht 1949) in Minute 81. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Kleinmachnow

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

Nur kurz darauf gelang es Saheed Mustapha, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Brandenburger zu entscheiden (85.). Die Brandenburger sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – VfB Auerbach 1

RSV Eintracht 1949: Brenn – Plumpe (76. Jupolli), Kruska (76. Seeger), Samson, Güllmeister, Krüsemann (46. Göth), Fron, Steinborn (88. Yatkiner), Bilbija, Mustapha, Hellwig (69. Sommer)

VfB Auerbach 1: Birke – Schardt, Guzlajevs (85. Schneider), Roscher (69. Weigel), Hache, Kadric (69. Spranger), Graf (74. Cermus), Kaiser (85. Voigt), Brejcha, Schmidt, Frohberg

Tore: 1:0 Matthias Steinborn (2.), 1:1 Mathis Fritz Frohberg (43.), 1:2 Cedric Graf (65.), 2:2 Tom Fron (81.), 3:2 Saheed Mustapha (85.); Schiedsrichter: Jette Wolf (Berlin); Assistenten: Hannes Stein, Philipp Gentsch; Zuschauer: 122