Der RSV Eintracht 1949 errang am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 113 Zuschauern einen klaren 3:1 (2:1)-Sieg gegen den FC Einheit Wernigerode.

Kleinmachnow/MTU. Die 113 Besucher auf dem Sportplatz Dreilinden haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Brandenburger besiegten das Team aus Wernigerode mit 3:1 (2:1) souverän.

Gleich nach Spielstart schoss Till Plumpe das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (10.). Doch die Wernigeroder gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 27 wurde das Gegentor durch Gino Dörnte erzielt.

Unentschieden. RSVs Lukas Dirk-Andre Sommer konnte seinem Team in Minute 42 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmachnow

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

Das letzte Tor der Partie fiel 15 Minuten nach der Halbzeitpause, als Endi Jupolli den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 ausbaute (60.). Damit war der Sieg der Brandenburger entschieden. In Spielminute 66 handelte sich der RSV Eintracht 1949 noch eine Gelbe Karte ein. Die Brandenburger sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – FC Einheit Wernigerode

RSV Eintracht 1949: Brenn – Kruska, Mustapha (46. Güllmeister), Hellwig, Sommer, Plumpe (72. Krüsemann), Samson, Steinborn (81. Yatkiner), Wurster (90. Koschembahr), Jupolli (72. Seeger), Fron

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Engelhardt, Farwig, Taiwo (46. Hunter), St. Louis (79. Schmidt), Dörnte (79. Radomski), Hess (14. Pillich), Schmidt, Wersig, Pandyal (70. Raeck), Lisowski

Tore: 1:0 Till Plumpe (10.), 1:1 Gino Dörnte (27.), 2:1 Lukas Dirk-Andre Sommer (42.), 3:1 Endi Jupolli (60.); Schiedsrichter: Oliver Seib (Görlitz); Assistenten: Benjamin Arnold, Christopher Gentz; Zuschauer: 113