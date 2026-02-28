Der RSV Eintracht 1949 sicherte sich am 19. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd einen 3:2 (1:1)-Erfolg gegen den VfB Auerbach 1.

Gleich nach dem Anstoß kam es zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Matthias Steinborn das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (2.). Doch die Auerbacher gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 43 wurde das Gegentor durch Mathis Fritz Frohberg erzielt.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Cedric Graf/Auerbach (65.), gefolgt von Tom Fron (RSV Eintracht 1949) in Minute 81. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Kleinmachnow

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Saheed Mustapha den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus RSV sicherte (85.). Die Brandenburger sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – VfB Auerbach 1

RSV Eintracht 1949: Brenn – Bilbija, Mustapha, Plumpe (76. Jupolli), Güllmeister, Steinborn (88. Yatkiner), Kruska (76. Seeger), Krüsemann (46. Göth), Hellwig (69. Sommer), Samson, Fron

VfB Auerbach 1: Birke – Schmidt, Frohberg, Schardt, Guzlajevs (85. Schneider), Hache, Kaiser (85. Voigt), Brejcha, Roscher (69. Weigel), Graf (74. Cermus), Kadric (69. Spranger)

Tore: 1:0 Matthias Steinborn (2.), 1:1 Mathis Fritz Frohberg (43.), 1:2 Cedric Graf (65.), 2:2 Tom Fron (81.), 3:2 Saheed Mustapha (85.); Schiedsrichter: Jette Wolf (Berlin); Assistenten: Hannes Stein, Philipp Gentsch; Zuschauer: 122