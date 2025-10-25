Dem RSV Eintracht 1949 glückte es am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den FC Einheit Wernigerode mit 3:1 (2:1) zu besiegen. 113 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Kleinmachnow/MTU. Die 113 Besucher auf dem Sportplatz Dreilinden haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Brandenburger schlugen die Gäste aus Wernigerode mit 3:1 (2:1) souverän.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Till Plumpe für RSV traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Brandenburger konterten in der 27. Minute. Diesmal war Gino Dörnte der Torschütze.

RSV Eintracht 1949 und FC Einheit Wernigerode – 1:1 in Minute 27

Unentschieden. RSVs Lukas Dirk-Andre Sommer konnte seinem Team in Minute 42 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmachnow

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

Das letzte Tor der Partie fiel 15 Minuten nach der Pause, als Endi Jupolli den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 erweiterte (60.). Damit war der Triumph der Brandenburger gesichert. In Spielminute 66 handelte sich der RSV Eintracht 1949 noch eine Gelbe Karte ein. Die Brandenburger sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – FC Einheit Wernigerode

RSV Eintracht 1949: Brenn – Sommer, Jupolli (72. Seeger), Plumpe (72. Krüsemann), Samson, Fron, Steinborn (81. Yatkiner), Kruska, Mustapha (46. Güllmeister), Wurster (90. Koschembahr), Hellwig

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Schmidt, St. Louis (79. Schmidt), Farwig, Engelhardt, Hess (14. Pillich), Taiwo (46. Hunter), Lisowski, Dörnte (79. Radomski), Wersig, Pandyal (70. Raeck)

Tore: 1:0 Till Plumpe (10.), 1:1 Gino Dörnte (27.), 2:1 Lukas Dirk-Andre Sommer (42.), 3:1 Endi Jupolli (60.); Schiedsrichter: Oliver Seib (Görlitz); Assistenten: Benjamin Arnold, Christopher Gentz; Zuschauer: 113