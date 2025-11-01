Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Am Samstag war der VfB 1921 Krieschow gegenüber dem VfB Auerbach 1 machtlos und wurde mit 0:2 (0:1) vom Platz gefegt.

Kolkwitz/MTU. Das Spiel zwischen Krieschow und Auerbach ist mit einer deutlichen 0:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Nach gerade einmal elf Minuten schoss Tim Kaiser das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 11

Minute 88: VfB 1921 Krieschow mit 0:2 im Rückstand

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Kamil Antosiak wurde für Steve Zizka eingesetzt und Maximilian Tesche für Paul Pahlow. Auf der Gastseite verließen Ben Colin Weigel für Ben Bauer und Max Roscher für Vojtech Cermus den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen. In der 64. Minute musste der Schiedsrichter intervenieren. Der VfB Auerbach 1 musste zweimal Gelb hinnehmen. Der VfB 1921 Krieschow hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Robert Koch.

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor Abpfiff, konnte Ben Bauer (Auerbach) den Ball über die Linie bringen (88.). Mit 2:0 verließen die Auerbacher den Platz als Sieger. Die Kolkwitz sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – VfB Auerbach 1

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Knechtel (87. Grimm), Pahlow (79. Tesche), Zurawsky, Gerstmann, Bittroff, Zizka (64. Antosiak), Hebler, Dreßler, Pereira Rodrigues (79. Stephan), Michalski

VfB Auerbach 1: Birke – Birkner, Kadric, Schmidt, Graf (69. Spranger), Guzlajevs, Weigel (56. Bauer), Hache, Kaiser (88. Schneider), Schardt, Roscher (69. Cermus)

Tore: 0:1 Tim Kaiser (11.), 0:2 Ben Bauer (88.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Horst Bachmann, Konrad Schaarschmidt; Zuschauer: 240