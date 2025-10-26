Ein 1:1 (0:1)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von VfB Germania Halberstadt und VfB 1921 Krieschow am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Halberstadt/MTU. Mit einem Gleichstand sind die VfB Germania Halberstadt und der VfB 1921 Krieschow am Sonntag vom Platz gegangen. 311 Zuschauer sahen das Spiel im Friedensstadion.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Robert Koch vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Miguel Pereira Rodrigues das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (41.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

77. Minute VfB Germania Halberstadt und VfB 1921 Krieschow im Gleichstand – 1:1

Das rettende Tor für die VfB Germania Halberstadt fiel 32 Minuten nach der Pause, als Joel-Pascal Klaschka den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Halberstädter Team erzielte (77.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die VfB Germania Halberstadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – VfB 1921 Krieschow

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Klaschka, Hackethal, Heller (16. Hujdurovic), Boateng (64. Huber), Kuffner Sandri (77. Ertmer), Heinrich, Rust, Kohn, Stobbe, Grzega

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Knechtel, Dreßler, Felgenträger (64. Gerstmann), Zurawsky, Pahlow, Raak (80. Antosiak), Hebler, Michalski, Zizka, Pereira Rodrigues (80. Stephan)

Tore: 0:1 Miguel Pereira Rodrigues (41.), 1:1 Joel-Pascal Klaschka (77.); Schiedsrichter: Nils Schröter (Nordhausen); Assistenten: Benjamin Strebinger, Paul Baudis; Zuschauer: 311