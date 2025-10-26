Am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erreichte der Heimverein VfB Germania Halberstadt gegen den VfB 1921 Krieschow ein 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Halberstadt/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen VfB Germania Halberstadt und VfB 1921 Krieschow ist auf Augenhöhe geendet.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Robert Koch am Ende der ersten Halbzeit, als Miguel Pereira Rodrigues für Krieschow traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 41 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

1:1 Ausgleich im Spiel VfB Germania Halberstadt gegen VfB 1921 Krieschow – Minute 77

32 Minuten nach der Pause konnte Joel-Pascal Klaschka (Halberstadt) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Halberstadt erreichen (77.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die VfB Germania Halberstadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – VfB 1921 Krieschow

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Boateng (64. Huber), Kohn, Rust, Stobbe, Klaschka, Heinrich, Hackethal, Kuffner Sandri (77. Ertmer), Grzega, Heller (16. Hujdurovic)

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Pereira Rodrigues (80. Stephan), Hebler, Knechtel, Raak (80. Antosiak), Pahlow, Michalski, Zurawsky, Zizka, Dreßler, Felgenträger (64. Gerstmann)

Tore: 0:1 Miguel Pereira Rodrigues (41.), 1:1 Joel-Pascal Klaschka (77.); Schiedsrichter: Nils Schröter (Nordhausen); Assistenten: Benjamin Strebinger, Paul Baudis; Zuschauer: 311