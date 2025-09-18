Am 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erreichte der Heimverein VfB Empor Glauchau gegen den FSV Budissa Bautzen ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Kräftemessen zwischen VfB Empor Glauchau und FSV Budissa Bautzen endet mit Remis 1:1

Glauchau/MTU. Mit einem Remis sind der VfB Empor Glauchau und der FSV Budissa Bautzen am Sonntag vom Platz gegangen. 133 Zuschauer verfolgten das Spiel im Sportpark Meeraner Str..

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Lucien Hertel das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (9.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Glauchau

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

VfB Empor Glauchau und FSV Budissa Bautzen – 1:1 in Minute 26

Kurz vor dem Pausenpfiff konnte Jannik Käppler (Bautzen) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Bautzen erreichen (26.).

Aufstellung und Statistik: VfB Empor Glauchau – FSV Budissa Bautzen

VfB Empor Glauchau: Reissig – Sieber, Mack, Hertel (67. Werrmann), Albustin, Bochmann, Ullmann, Riesen, Knoll (80. Börner), Mende (80. Degel), Anger

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Schröder, Haustein (73. Noack), Hentsch, Hennig, Gerhardi, Rohlik, Rohlik, Zech, Noack, Käppler (46. Cellarius)

Tore: 1:0 Lucien Hertel (9.), 1:1 Jannik Käppler (26.); Schiedsrichter: Sven Schröder (Velten); Assistenten: Ahmad Chahrour, Leander Dietz; Zuschauer: 133