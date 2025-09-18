Ergebnis 5. Spieltag Kräftemessen zwischen VfB Empor Glauchau und FSV Budissa Bautzen endet mit Remis 1:1
Am 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erreichte der Heimverein VfB Empor Glauchau gegen den FSV Budissa Bautzen ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.
Glauchau/MTU. Mit einem Remis sind der VfB Empor Glauchau und der FSV Budissa Bautzen am Sonntag vom Platz gegangen. 133 Zuschauer verfolgten das Spiel im Sportpark Meeraner Str..
Schon kurz nach dem Anstoß schoss Lucien Hertel das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (9.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 13.30 Uhr
- Austragungsort: Glauchau
- Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
- Spieltag: 5
VfB Empor Glauchau und FSV Budissa Bautzen – 1:1 in Minute 26
Kurz vor dem Pausenpfiff konnte Jannik Käppler (Bautzen) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Bautzen erreichen (26.).
Aufstellung und Statistik: VfB Empor Glauchau – FSV Budissa Bautzen
VfB Empor Glauchau: Reissig – Sieber, Mack, Hertel (67. Werrmann), Albustin, Bochmann, Ullmann, Riesen, Knoll (80. Börner), Mende (80. Degel), Anger
FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Schröder, Haustein (73. Noack), Hentsch, Hennig, Gerhardi, Rohlik, Rohlik, Zech, Noack, Käppler (46. Cellarius)
Tore: 1:0 Lucien Hertel (9.), 1:1 Jannik Käppler (26.); Schiedsrichter: Sven Schröder (Velten); Assistenten: Ahmad Chahrour, Leander Dietz; Zuschauer: 133