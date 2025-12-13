Für den Gastgeber SG Union Sandersdorf endete das Spiel gegen den FC Einheit Wernigerode am 16. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Es waren bereits 29 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Prasidda Pandyal für Wernigerode traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

74. Minute SG Union Sandersdorf gleichauf mit FC Einheit Wernigerode – 1:1

Das rettende Tor für die SG Union Sandersdorf fiel 29 Minuten nach der Halbzeitpause, als Marius Ihbe den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Sandersdorfer Team erzielte (74.). Die Gegner vom FC Einheit Wernigerode beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – FC Einheit Wernigerode

SG Union Sandersdorf: Räthel – Mehnert (12. Wonneberger), Scheibe (63. Koto'o Djouokou), Ihbe, Exner, Brunner, Nakano, Farkas, Sponholz, Schnabel, Hamella

FC Einheit Wernigerode: Sparwasser – Radomski (63. Dörnte), Kuhnhold, Pandyal (81. Schlichting), Singbeil, Hunter, Lisowski, St. Louis (63. Taiwo), Wersig, Pillich, Farwig

Tore: 0:1 Prasidda Pandyal (29.), 1:1 Marius Ihbe (74.); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: Marc Jünger, Julian Lucas Winkler; Zuschauer: 100