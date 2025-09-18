Für den Gastgeber FC Grimma endete das Spiel gegen den VfB Auerbach 1 am 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einem 2:2 (0:1)-Unentschieden.

Grimma/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der FC Grimma und der VfB Auerbach 1 am Samstag 2:2 (0:1) getrennt.

Charlie Spranger (VfB Auerbach 1) netzte nach 29 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der VfB Auerbach 1 musste einmal Gelb hinnehmen (35.). Die Auerbacher konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Jan Hübner der Torschütze (50.).

1:1 Ausgleich im Spiel FC Grimma gegen VfB Auerbach 1 – Minute 50

Unentschieden. Grimmas Alexander Vogel konnte seinem Team in Minute 74 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Grimma

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Der FC Grimma musste einmal Gelb hinnehmen.

Nur neun Minuten vor Spielende gelang es Felix Hache, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Auerbacher zu erlangen (81.). Die Grimmaer sicherten sich somit Platz 13.

Aufstellung und Statistik: FC Grimma – VfB Auerbach 1

FC Grimma: Cap – Katzenberger, Pistol, Janz, Wächtler, Rieger (46. Werner), Hübner, Vogel, Seidl (46. Öner), Ziffert, Kind (87. Mattheus)

VfB Auerbach 1: Birke – Roscher (62. Cermus), Bauer, Spranger (62. Graf), Hache, Schmidt, Birkner, Guzlajevs (38. Lippmann), Schardt, Kadric (62. Weigel), Kaiser

Tore: 0:1 Charlie Spranger (29.), 1:1 Jan Hübner (50.), 2:1 Alexander Vogel (74.), 2:2 Felix Hache (81.); Schiedsrichter: Carl Wundram (Flöha); Assistenten: Christian Schlömann, John Bartsch; Zuschauer: 86