Ein 1:1 (1:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von FC Einheit Wernigerode und 1. SC 1911 Heiligenstadt am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Kräftemessen zwischen FC Einheit Wernigerode und 1. SC 1911 Heiligenstadt endet mit Remis 1:1

Wernigerode/MTU. Mit einem Remis sind der FC Einheit Wernigerode und der 1. SC 1911 Heiligenstadt am Samstag auseinander gegangen. 134 Zuschauer sahen das Spiel im Mannsberg-Stadion.

Nach 17 Minuten schoss Usman Taiwo das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

1:1 im Duell zwischen FC Einheit Wernigerode und 1. SC 1911 Heiligenstadt – Minute 65

20 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Kristian Bako (gast) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für gast erlangen (65.).

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – 1. SC 1911 Heiligenstadt

FC Einheit Wernigerode: Lohse – St. Louis (73. Pandyal), Hunter, Wersig, Schlichting, Taiwo, Lisowski, Kuhnhold, Dörnte, Singbeil, Farwig

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Köhler, Göbel, Pietsch (86. Grimm), Henkel (60. Gümpel), Jeschke (60. Michalek), Bako, Abdoul Aziz, Möhlhenrich, Gorges (67. Dornieden), Vogt

Tore: 1:0 Usman Taiwo (17.), 1:1 Kristian Bako (65.); Schiedsrichter: John Bartsch (Zwickau); Assistenten: Ronny Walter, Florian Ordon; Zuschauer: 134