Am 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielte der Gastgeber 1. SC 1911 Heiligenstadt gegen den RSV Eintracht 1949 ein 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Heilbad Heiligenstadt/MTU. Mit einem Gleichstand sind der 1. SC 1911 Heiligenstadt und der RSV Eintracht 1949 am Samstag auseinander gegangen. 435 Zuschauer sahen das Spiel im Gesundbrunnenstadion.

Luca Krüsemann (RSV Eintracht 1949) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 36, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Heilbad Heiligenstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

1. SC 1911 Heiligenstadt Kopf an Kopf mit RSV Eintracht 1949 – 1:1 in Minute 53

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der rettende Treffer für den 1. SC 1911 Heiligenstadt. Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, konnte Maciej Wolanski (heim) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für heim erzielen (53.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom RSV Eintracht 1949 beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: 1. SC 1911 Heiligenstadt – RSV Eintracht 1949

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Abdoul Aziz, Vogt (75. Wilhelm), Schnellhardt, Pietsch, Berger (83. Henkel), Fiedler (90. Rohner), Jeschke, Bako, Wolanski, Gorges

RSV Eintracht 1949: Brenn – Hellwig, Sommer, Samson, Fron (73. Seeger), Kruska, Güllmeister, Göth (86. Hauck), Krüsemann (64. Jupolli), Plumpe (86. Koschembahr), Mustapha

Tore: 0:1 Luca Krüsemann (36.), 1:1 Maciej Wolanski (53.); Schiedsrichter: Laurenz Werner (Colbitz); Assistenten: Franz Unger, Luis Paul; Zuschauer: 435