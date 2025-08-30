Am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd gelang dem VfB 1921 Krieschow ein 2:1 (1:1)-Heimsieg über den 1. SC 1911 Heiligenstadt.

Kolkwitz/MTU. Der VfB 1921 Krieschow und der 1. SC 1911 Heiligenstadt haben sich am Samstag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 2:1 (1:1).

Das Spiel war bereits gut im Gange, als Miguel Pereira Rodrigues für Krieschow traf und in Minute 14 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Robin Vogt (27.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

1:1 im Duell zwischen VfB 1921 Krieschow und 1. SC 1911 Heiligenstadt – Minute 27

In Minute 70 fiel der finale Treffer der Partie. 25 Minuten nach der Pause gelang es Tobias Gerstmann, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Kolkwitz Mannschaft den Sieg zu bescheren (70.). In Spielminute 73 handelte sich der 1. SC 1911 Heiligenstadt noch eine Gelbe Karte ein. Der VfB 1921 Krieschow sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – 1. SC 1911 Heiligenstadt

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Grimm (46. Bittroff), Stephan (46. Hebler), Michalski (59. Felgenträger), Dreßler, Pereira Rodrigues, Raak, Knechtel, Zizka (68. Pahlow), Gerstmann (86. Antosiak), Zurawsky

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Wolanski, Möhlhenrich, Köhler, Jeschke (62. Pietsch), Gorges, Vogt (51. Michalek), Fiedler (62. Wilhelm), Göbel (87. Rohner), Abdoul Aziz, Bako

Tore: 1:0 Miguel Pereira Rodrigues (14.), 1:1 Robin Vogt (27.), 2:1 Tobias Gerstmann (70.); Schiedsrichter: Julius Hanft (Berlin); Assistenten: Christoph Beblik, Philipp Stolze; Zuschauer: 291