Der RSV Eintracht 1949 sicherte sich am 19. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd einen 3:2 (1:1)-Erfolg gegen den VfB Auerbach 1.

Kleinmachnow/MTU. Am Samstag haben sich der RSV Eintracht 1949 und der VfB Auerbach 1 ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:1).

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Matthias Steinborn für RSV traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Aber die Auerbacher gaben sich nicht so leicht geschlagen: Zwei Minuten vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Mathis Fritz Frohberg erzielt.

Minute 43 RSV Eintracht 1949 und VfB Auerbach 1 im Gleichstand – 1:1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Cedric Graf/Auerbach (65.), gefolgt von Tom Fron (RSV Eintracht 1949) in Minute 81. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Kleinmachnow

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

Nur vier Minuten darauf konnte Saheed Mustapha (RSV) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Brandenburger Elf erzielen (85.). Der RSV Eintracht 1949 sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – VfB Auerbach 1

RSV Eintracht 1949: Brenn – Güllmeister, Mustapha, Steinborn (88. Yatkiner), Krüsemann (46. Göth), Samson, Bilbija, Hellwig (69. Sommer), Kruska (76. Seeger), Plumpe (76. Jupolli), Fron

VfB Auerbach 1: Birke – Guzlajevs (85. Schneider), Graf (74. Cermus), Roscher (69. Weigel), Frohberg, Schardt, Schmidt, Kaiser (85. Voigt), Brejcha, Hache, Kadric (69. Spranger)

Tore: 1:0 Matthias Steinborn (2.), 1:1 Mathis Fritz Frohberg (43.), 1:2 Cedric Graf (65.), 2:2 Tom Fron (81.), 3:2 Saheed Mustapha (85.); Schiedsrichter: Jette Wolf (Berlin); Assistenten: Hannes Stein, Philipp Gentsch; Zuschauer: 122