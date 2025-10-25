Einen 3:2 (0:1)-Heimerfolg gegen den VfB Empor Glauchau fuhr der FC Grimma am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd ein.

Grimma/MTU. Der FC Grimma und der VfB Empor Glauchau haben sich am Samstag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 3:2 (0:1).

Gleich nach Spielstart schoss Colin Ullmann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (4.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der FC Grimma kassierte einmal Gelb (15.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Grimmaer revanchieren: In Minute 62 wurde das Gegentor durch Stefan Tröger erzielt.

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der FC Grimma kassierte noch zweimal Gelb. Der VfB Empor Glauchau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Nick Elsner. Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Alexander Vogel/Grimma (78.), gefolgt von Kevin Werner (FC Grimma) in Minute 85. Spielstand 3:1 für den FC Grimma.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Grimma

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

Am Ende des Duells sollte es dem VfB Empor Glauchau noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Andre Luge den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (90.+1). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Glauchauer aber nicht mehr aufholen. Der FC Grimma sicherte sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: FC Grimma – VfB Empor Glauchau

FC Grimma: Cap – Spreitzer, Mattheus (75. Kaba), Seidl (66. Markus), Rieger, Vogel, Katzenberger, Ziffert, Werner, Tröger, Bartsch

VfB Empor Glauchau: Reissig – Werrmann (86. Thiam), Barth, Knoll (73. Mende), Mack, Ullmann, Albustin, Luge, Anger (79. Degel), Hähnel, Bochmann

Tore: 0:1 Colin Ullmann (4.), 1:1 Stefan Tröger (62.), 2:1 Alexander Vogel (78.), 3:1 Kevin Werner (85.), 3:2 Andre Luge (90.+1); Zuschauer: 74