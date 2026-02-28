Der RSV Eintracht 1949 sicherte sich am 19. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd einen 3:2 (1:1)-Heimsieg gegen den VfB Auerbach 1.

Kleinmachnow/MTU. Am Samstag haben sich der RSV Eintracht 1949 und der VfB Auerbach 1 ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:1).

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Matthias Steinborn für RSV traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Aber die Auerbacher gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 43 wurde das Gegentor durch Mathis Fritz Frohberg erzielt.

Minute 43 RSV Eintracht 1949 und VfB Auerbach 1 im Gleichstand – 1:1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Cedric Graf/Auerbach (65.), gefolgt von Tom Fron (RSV Eintracht 1949) in Minute 81. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Kleinmachnow

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

Nur vier Spielminuten darauf konnte Saheed Mustapha (RSV) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Brandenburger Mannschaft erzielen (85.). Der RSV Eintracht 1949 sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – VfB Auerbach 1

RSV Eintracht 1949: Brenn – Plumpe (76. Jupolli), Güllmeister, Krüsemann (46. Göth), Mustapha, Samson, Bilbija, Hellwig (69. Sommer), Steinborn (88. Yatkiner), Fron, Kruska (76. Seeger)

VfB Auerbach 1: Birke – Guzlajevs (85. Schneider), Graf (74. Cermus), Frohberg, Roscher (69. Weigel), Schmidt, Kadric (69. Spranger), Hache, Schardt, Brejcha, Kaiser (85. Voigt)

Tore: 1:0 Matthias Steinborn (2.), 1:1 Mathis Fritz Frohberg (43.), 1:2 Cedric Graf (65.), 2:2 Tom Fron (81.), 3:2 Saheed Mustapha (85.); Schiedsrichter: Jette Wolf (Berlin); Assistenten: Hannes Stein, Philipp Gentsch; Zuschauer: 122