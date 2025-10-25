Einen 3:2 (0:1)-Heimsieg gegen den VfB Empor Glauchau fuhr der FC Grimma am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd ein.

Grimma/MTU. Der FC Grimma und der VfB Empor Glauchau haben sich am Samstag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 3:2 (0:1).

Gleich nach Anpfiff schoss Colin Ullmann das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (4.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der FC Grimma kassierte einmal Gelb (15.). Das Gegentor konnten die Grimmaer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Stefan Tröger den Ball ins Netz.

62. Minute FC Grimma und VfB Empor Glauchau im Gleichstand – 1:1

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der FC Grimma musste noch zweimal Gelb hinnehmen. Der VfB Empor Glauchau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Nick Elsner. Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Alexander Vogel/Grimma (78.), gefolgt von Kevin Werner (FC Grimma) in Minute 85. Spielstand 3:1 für den FC Grimma.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Grimma

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

Am Ende des Duells sollte es dem VfB Empor Glauchau noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Andre Luge den Ball über die Torlinie bugsierte (90.+1). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Glauchauer aber nicht mehr einholen. Die Grimmaer haben sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Grimma – VfB Empor Glauchau

FC Grimma: Cap – Ziffert, Mattheus (75. Kaba), Spreitzer, Rieger, Tröger, Seidl (66. Markus), Katzenberger, Bartsch, Werner, Vogel

VfB Empor Glauchau: Reissig – Hähnel, Mack, Knoll (73. Mende), Barth, Werrmann (86. Thiam), Ullmann, Luge, Bochmann, Albustin, Anger (79. Degel)

Tore: 0:1 Colin Ullmann (4.), 1:1 Stefan Tröger (62.), 2:1 Alexander Vogel (78.), 3:1 Kevin Werner (85.), 3:2 Andre Luge (90.+1); Zuschauer: 74