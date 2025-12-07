Mit einer Niederlage für den VfL Halle 96 endete der 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen die VfB Germania Halberstadt mit 1:2 (1:0).

Halle/MTU. Die Partie zwischen dem VfL Halle 96 und der VfB Germania Halberstadt hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Kontrahenten aus Halberstadt auf und entschieden das Match schließlich mit 1:2 (1:0) für sich.

Davidson Tomás Cabral (VfL Halle 96) netzte nur acht Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Die VfB Germania Halberstadt kassierte einmal Gelb (30.). Die Hallenser konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Silvio Rust der Torschütze (61.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

1:1 im Duell zwischen VfL Halle 96 und VfB Germania Halberstadt – Minute 61

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Emilio Stobbe, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Halberstädter zu entscheiden (90.+1).

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – VfB Germania Halberstadt

VfL Halle 96: Stark – Cabral, Hüttig, Jagupov, Lubsch (77. Pessel), Haese, Marks, Jagatic, Bölke, Oikonomidis, Kurti (68. Borval)

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Hackethal, Stobbe, Grzega, Heinrich, Kuffner Sandri, Ertmer (90. Hujdurovic), Huber, Zeidler, Klaschka (70. Kühnhardt), Rust

Tore: 1:0 Davidson Tomás Cabral (8.), 1:1 Silvio Rust (61.), 1:2 Emilio Stobbe (90.+1); Schiedsrichter: Nicholas Köhler (Dresden); Assistenten: Luis Riedel, Benjamin Arnold; Zuschauer: 98