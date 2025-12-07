Für den VfL Halle 96 endete der 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die VfB Germania Halberstadt mit 1:2 (1:0).

Halle/MTU. Die Partie zwischen dem VfL Halle 96 und der VfB Germania Halberstadt hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Rivalen aus Halberstadt auf und entschieden das Match am Ende mit 1:2 (1:0) für sich.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Davidson Tomás Cabral für Halle traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter handeln. Die VfB Germania Halberstadt musste einmal Gelb hinnehmen (30.). Das Gegentor konnten die Halberstädter in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Silvio Rust den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

1:1 im Duell zwischen VfL Halle 96 und VfB Germania Halberstadt – 61. Minute

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Emilio Stobbe, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Halberstädter Team den Sieg zu verschaffen (90.+1).

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – VfB Germania Halberstadt

VfL Halle 96: Stark – Kurti (68. Borval), Jagupov, Jagatic, Oikonomidis, Marks, Hüttig, Lubsch (77. Pessel), Cabral, Bölke, Haese

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Klaschka (70. Kühnhardt), Huber, Zeidler, Grzega, Stobbe, Hackethal, Kuffner Sandri, Ertmer (90. Hujdurovic), Rust, Heinrich

Tore: 1:0 Davidson Tomás Cabral (8.), 1:1 Silvio Rust (61.), 1:2 Emilio Stobbe (90.+1); Schiedsrichter: Nicholas Köhler (Dresden); Assistenten: Luis Riedel, Benjamin Arnold; Zuschauer: 98