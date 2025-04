Halberstadt/MTU. Die VfB Germania Halberstadt und der VfL Halle 96 haben sich am Mittwoch in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 3:4 (1:2). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Christian Schlömann (Oelsnitz/Erzgeb.) ausgesprochen. Alles in allem zwölf Karten verteilte der Unparteiische in dieser hitzigen Partie.

Dario Borval (VfL Halle 96) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Hallenser konterten kurz darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Patrick Baudis der Torschütze (33.).

VfB Germania Halberstadt Kopf an Kopf mit VfL Halle 96 – 1:1 in Minute 33

Tor Nummer drei schoss Jegor Jagupov für Halle (45.+1.). Die Partie blieb spannend. Pascal Hackethal traf für Halberstadt (49). Konrad Heinrich Korngiebel traf für Halle (70). Nils Morten Bolz netzte für Halle ein (73.). Spielstand 4:2 für den VfL Halle 96.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 02.04.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 17

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Silvio Rust den Ball über die Torlinie bugsierte (76.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Halberstädter aber nicht mehr ausgleichen.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – VfL Halle 96

VfB Germania Halberstadt: Guderitz – Arnold (46. Poser), Rust, Baudis, Hackethal, Kleeschätzky (67. Ajibola), Martinez, Ertmer (46. Masuth), Kuffner Sandri (86. Huber), Klaschka, Hujdurovic (75. Matthias)

VfL Halle 96: Schmid – Bolz (90. Kurti), Borval, Pessel, Jagupov, Shubitidze, Korngiebel, Racine, Biregey (60. Soares Das Neves), Lubsch (88. Shevtsov), Dierichen

Tore: 0:1 Dario Borval (25.), 1:1 Patrick Baudis (33.), 1:2 Jegor Jagupov (45.+1), 2:2 Pascal Hackethal (49.), 2:3 Konrad Heinrich Korngiebel (70.), 2:4 Nils Morten Bolz (73.), 3:4 Silvio Rust (76.); Schiedsrichter: Christian Schlömann (Oelsnitz/Erzgeb.); Assistenten: Jennifer Steingräber, Luis Riedel; Zuschauer: 371