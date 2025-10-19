Für den VfB Empor Glauchau endete der 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den RSV Eintracht 1949 mit 1:2 (0:1).

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Jason Poser (Jena) eine Gelbe Karte an die Gäste (23.). Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Patrick Hinze, als Simon Hauck für RSV traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 44 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Der VfB Empor Glauchau kassierte jetzt einmal Gelb (46.). Die Brandenburger konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Luis Werrmann der Torschütze (65.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Glauchau

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

65. Minute VfB Empor Glauchau und RSV Eintracht 1949 im Gleichstand – 1:1

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der VfB Empor Glauchau musste noch zweimal Gelb hinnehmen.

Nur acht Minuten vor Schluss gelang es Lennard Wurster, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Brandenburger Team den Sieg zu bescheren (82.).

Aufstellung und Statistik: VfB Empor Glauchau – RSV Eintracht 1949

VfB Empor Glauchau: Reissig – Barth, Sieber (33. Mende), Albustin, Bochmann, Mack, Werrmann, Ullmann, Anger (68. Bernhardt), Knoll (68. Thiam), Hähnel

RSV Eintracht 1949: Brenn – Fron, Sommer, Steinborn (72. Plumpe), Göth (43. Wurster), Hellwig, Hauck, Samson, Ekalle (86. Kruska), Krüsemann (72. Seeger), Mustapha

Tore: 0:1 Simon Hauck (44.), 1:1 Luis Werrmann (65.), 1:2 Lennard Wurster (82.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Tarik El-Hallag, Nora Dieckmann; Zuschauer: 127