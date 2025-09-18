Kein Punktgewinn für VfB 1921 Krieschow: Im eigenen Stadion musste das Team am 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit 1:2 (0:1) einen Misserfolg gegen den VFC Plauen einstecken.

Kolkwitz/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Robert Koch. Der Trainer von Krieschow musste sein Team bei einer 1:2 (0:1)-Niederlage gegen Plauen beobachten.

In Minute 17 schoss Tyron Profis das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der zweiten Halbzeit setzte Plauen noch einen drauf: In Minute 60 wurde das zweite Tor durch Valentin Sponer erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

VfB 1921 Krieschow gerät 0:2 ins Hintertreffen – 60. Minute

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Luca Grimm den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für das Team aus Krieschow erlangte (63.). Die Kolkwitz sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – VFC Plauen

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Knechtel, Hebler, Bittroff, Gerstmann (66. Antosiak), Pahlow, Felgenträger (66. Michalski), Dreßler (46. Grimm), Raak, Pereira Rodrigues, Zizka (85. Zurawsky)

VFC Plauen: Pischon – Martynets (86. Greenham), Limmer, Sponer, Profis (67. Plank), Hussain (58. Kämpfer), Schubert, Haake, De Moura Beal, Tanriver, Eichie (58. Winter)

Tore: 0:1 Tyron Profis (17.), 0:2 Valentin Sponer (60.), 1:2 Luca Grimm (63.); Schiedsrichter: Hannes Stein (Berlin); Assistenten: Johann Schwarz, Julius Hanft; Zuschauer: 310