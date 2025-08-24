Mit einer Niederlage für den FC Einheit Wernigerode endete der 3. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den VFC Plauen mit 1:2 (1:1).

Wernigerode/MTU. Trotz eines starken Anfangs haben die Wernigeroder Gastgeber am Sonntag ihren Vorsprung in der Partie gegen den VFC Plauen verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:2 (1:1).

In Minute 11 schoss Usman Taiwo das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Wernigeroder konterten bald darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Lenny Plank der Torschütze (19.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 3

FC Einheit Wernigerode und VFC Plauen – 1:1 in Minute 19

Der letzte Treffer fiel wenige Momente nach dem Seitenwechsel. Neun Minuten nach Anpfiff gelang es Amaar Yousaf Hussain, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Plauener Team den Sieg zu bescheren (54.). Der FC Einheit Wernigerode rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – VFC Plauen

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Wersig, Schlichting (64. St. Louis), Hunter (76. Radomski), Farwig (85. Müller), Hess, Dörnte (64. Engelhardt), Singbeil, Taiwo, Lisowski, J. Schmidt (76. Pillich)

VFC Plauen: Pischon – Haake, Schubert, Tanriver, Hussain (76. Winter), Sponer, Martynets, Limmer, Plank (90. Habermann Passionoto), Eichie (55. Kämpfer), De Moura Beal

Tore: 1:0 Usman Taiwo (11.), 1:1 Lenny Plank (19.), 1:2 Amaar Yousaf Hussain (54.); Schiedsrichter: Paul Baudis (Sondershausen); Assistenten: Benjamin Strebinger, Maurice Moszczynski; Zuschauer: 309