Ergebnis 3. Spieltag Knappe Niederlage: FC Einheit Wernigerode verliert 1:2 gegen VFC Plauen
Mit einer Niederlage für den FC Einheit Wernigerode endete der 3. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den VFC Plauen mit 1:2 (1:1).
Wernigerode/MTU. Trotz eines starken Anfangs haben die Wernigeroder Gastgeber am Sonntag ihren Vorsprung in der Partie gegen den VFC Plauen verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:2 (1:1).
In Minute 11 schoss Usman Taiwo das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Wernigeroder konterten bald darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Lenny Plank der Torschütze (19.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Wernigerode
- Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
- Spieltag: 3
FC Einheit Wernigerode und VFC Plauen – 1:1 in Minute 19
Der letzte Treffer fiel wenige Momente nach dem Seitenwechsel. Neun Minuten nach Anpfiff gelang es Amaar Yousaf Hussain, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Plauener Team den Sieg zu bescheren (54.). Der FC Einheit Wernigerode rutschte auf Platz zwölf.
Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – VFC Plauen
FC Einheit Wernigerode: Lohse – Wersig, Schlichting (64. St. Louis), Hunter (76. Radomski), Farwig (85. Müller), Hess, Dörnte (64. Engelhardt), Singbeil, Taiwo, Lisowski, J. Schmidt (76. Pillich)
VFC Plauen: Pischon – Haake, Schubert, Tanriver, Hussain (76. Winter), Sponer, Martynets, Limmer, Plank (90. Habermann Passionoto), Eichie (55. Kämpfer), De Moura Beal
Tore: 1:0 Usman Taiwo (11.), 1:1 Lenny Plank (19.), 1:2 Amaar Yousaf Hussain (54.); Schiedsrichter: Paul Baudis (Sondershausen); Assistenten: Benjamin Strebinger, Maurice Moszczynski; Zuschauer: 309