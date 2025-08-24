Kein Punktgewinn für FC Einheit Wernigerode: Im eigenen Stadion musste das Team am 3. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit 1:2 (1:1) einen Misserfolg gegen den VFC Plauen einstecken.

Wernigerode/MTU. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Wernigeroder Gastgeber am Sonntag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit dem VFC Plauen verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:2 (1:1).

Usman Taiwo traf für den FC Einheit Wernigerode in Minute 11 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das Gegentor folgte schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Lenny Plank den Ball ins Netz (19.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 3

19. Minute FC Einheit Wernigerode gleichauf mit VFC Plauen – 1:1

Kurz nach der Pause fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Amaar Yousaf Hussain (Plauen) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Plauener Mannschaft erzielen (54.). Die Wernigeroder sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – VFC Plauen

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Hunter (76. Radomski), Hess, Dörnte (64. Engelhardt), Farwig (85. Müller), Lisowski, Wersig, Taiwo, Singbeil, Schlichting (64. St. Louis), J. Schmidt (76. Pillich)

VFC Plauen: Pischon – Limmer, Schubert, Martynets, De Moura Beal, Sponer, Eichie (55. Kämpfer), Hussain (76. Winter), Plank (90. Habermann Passionoto), Tanriver, Haake

Tore: 1:0 Usman Taiwo (11.), 1:1 Lenny Plank (19.), 1:2 Amaar Yousaf Hussain (54.); Schiedsrichter: Paul Baudis (Sondershausen); Assistenten: Benjamin Strebinger, Maurice Moszczynski; Zuschauer: 309