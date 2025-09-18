Eine Niederlage für den Bischofswerdaer FV 1 besiegelte den 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen die VfB Germania Halberstadt mit 1:2 (0:0).

Bischofswerda/MTU. Das Spiel zwischen Bischofswerda und Halberstadt ist mit einer klaren 1:2 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst gestartet, als Silvio Rust für Halberstadt traf und zehn Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (55.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor kam dann schnell danach: Diesmal setzte Pascal Hackethal den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

Bischofswerdaer FV 1 gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 77

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Jonas Krautschick, den Ball ins Netz zu befördern und den Bischofswerdaern noch ein Tor zu bescheren (90.+1). In Spielminute 92 handelte sich die VfB Germania Halberstadt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – VfB Germania Halberstadt

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Scheunert (69. Baudisch), Hofmann, Weiß, Scharfe, Born (58. Sobe), Krautschick, Bürger, Rettig, Hecker (69. Reh), Stopp

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Kohn, Hackethal, Boateng (89. Conrad), Ertmer, Hujdurovic, Huber (88. Zeidler), Rust, Klaschka, Grzega, Heinrich

Tore: 0:1 Silvio Rust (55.), 0:2 Pascal Hackethal (77.), 1:2 Jonas Krautschick (90.+1); Schiedsrichter: Tom Heilmann (Michendorf); Assistenten: Tim Gerstenberg, Steven Hebbe; Zuschauer: 182