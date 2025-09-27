Kein Punktgewinn für Bischofswerdaer FV 1: Im eigenen Stadion musste das Team am 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit 0:1 (0:1) einen Misserfolg gegen den RSV Eintracht 1949 einstecken.

Bischofswerda/MTU. In der Volksbank Arena haben 148 Zuschauer am Samstag das Kräftemessen zwischen dem Bischofswerdaer FV 1 und dem RSV Eintracht 1949 verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 0:1 (0:1).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten brachte Lennard Wurster die Gäste in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – RSV Eintracht 1949

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Stopp, Hofmann, Bürger (75. Sobe), Born, Reh (46. Dolla), Scheunert (14. Baudisch), Scharfe, Krautschick, Rettig, Hecker

RSV Eintracht 1949: Brenn – Göth (83. Seeger), Wurster, Yatkiner (67. Plumpe), Samson, Kruska, Krüsemann (88. Hauck), Ekalle, Mustapha, Güllmeister, Hellwig (88. Jupolli)

Tore: 0:1 Lennard Wurster (30.); Schiedsrichter: Jette Wolf (Berlin ); Assistenten: Leander Dietz, Philipp Gentsch; Zuschauer: 148