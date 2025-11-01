Kein Punktgewinn für 1. SC 1911 Heiligenstadt: Im eigenen Stadion musste das Team am 11. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit 2:3 (0:2) einen Misserfolg gegen den 1. FC Lok Stendal einstecken.

Heilbad Heiligenstadt/MTU. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt und der 1. FC Lok Stendal haben sich am Samstag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 2:3 (0:2).

Niclas Buschke (1. FC Lok Stendal) netzte 20 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt musste einmal Gelb hinnehmen (35.). Die Stendaler legten in der 41. Spielminute nach. Diesmal war Ian Werner Scheffler der Torschütze.

1. SC 1911 Heiligenstadt gerät 0:2 ins Hintertreffen – 41. Minute

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt kassierte noch einmal Gelb. Der 1. FC Lok Stendal hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Jörn Schulz. Und auch Tor Nummer drei konnte der heim-Torwart nicht verhindern (72.). Der Vorsprung des 1. FC Lok Stendal schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Benedikt Seipel kämpfte weiter und in Minute 75 gelang Maciej Wolanski endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 3:1 für den 1. FC Lok Stendal.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Heilbad Heiligenstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 11

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor Abpfiff, konnte Fabian Schnellhardt (heim) den Ball über die Linie bringen (85.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. In Spielminute 86 handelte sich der 1. SC 1911 Heiligenstadt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. SC 1911 Heiligenstadt – 1. FC Lok Stendal

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Vogt, Wolanski, Göbel (43. Jeschke), Wilhelm, Köhler (71. Henkel), Michalek, Schnellhardt, Berger, Gorges, Abdoul Aziz

1. FC Lok Stendal: Poser – Buschke, Scheffler (81. Schleicher), Mahrhold, Masuth, Witte (83. Salge), Kohl, Schulze, Ilchenko, Schaarschmidt, Knoblich

Tore: 0:1 Niclas Buschke (20.), 0:2 Ian Werner Scheffler (41.), 0:3 Rosario Schulze (72.), 1:3 Maciej Wolanski (75.), 2:3 Fabian Schnellhardt (85.); Schiedsrichter: Fabien Schlecht (Leipzig); Assistenten: Florian Ordon, Leon-Phillip Dastych; Zuschauer: 430