Heilbad Heiligenstadt/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich der 1. SC 1911 Heiligenstadt und der 1. FC Lok Stendal am Samstag 2:3 (0:2) getrennt.

Nach lediglich 20 Minuten schoss Niclas Buschke das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt musste einmal Gelb hinnehmen (35.). Die Stendaler legten in der 41. Spielminute nach. Diesmal war Ian Werner Scheffler der Torschütze.

Minute 41: 1. SC 1911 Heiligenstadt liegt 0:2 zurück

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt kassierte noch einmal Gelb. Der 1. FC Lok Stendal hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Jörn Schulz. Und auch Tor Nummer drei konnte der heim-Torwart nicht verhindern (72.). Der Vorsprung des 1. FC Lok Stendal schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Benedikt Seipel kämpfte weiter und in Minute 75 gelang Maciej Wolanski endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 3:1 für den 1. FC Lok Stendal.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Heilbad Heiligenstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 11

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Fabian Schnellhardt den Ball über die Torlinie bugsierte (85.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die heimer aber nicht mehr wettmachen. In Spielminute 86 handelte sich der 1. SC 1911 Heiligenstadt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. SC 1911 Heiligenstadt – 1. FC Lok Stendal

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Köhler (71. Henkel), Wolanski, Abdoul Aziz, Göbel (43. Jeschke), Michalek, Gorges, Vogt, Wilhelm, Berger, Schnellhardt

1. FC Lok Stendal: Poser – Ilchenko, Mahrhold, Schulze, Witte (83. Salge), Knoblich, Schaarschmidt, Scheffler (81. Schleicher), Masuth, Buschke, Kohl

Tore: 0:1 Niclas Buschke (20.), 0:2 Ian Werner Scheffler (41.), 0:3 Rosario Schulze (72.), 1:3 Maciej Wolanski (75.), 2:3 Fabian Schnellhardt (85.); Schiedsrichter: Fabien Schlecht (Leipzig); Assistenten: Florian Ordon, Leon-Phillip Dastych; Zuschauer: 430