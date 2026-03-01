Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Der Heimbonus half dem VfB Empor Glauchau am Sonntag nicht, als er sich vor 202 Zuschauern mit 1:4 (1:3) gegen den SC Freital verabschieden musste.

Glauchau/MTU. Das Spiel zwischen Glauchau und Freital ist mit einer klaren 1:4 (1:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Bruno Schiemann für Freital traf und nach nur drei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Freitaler konterten nur wenige Minuten später. Diesmal war Luis Werrmann der Torschütze (8.).

1:1 im Duell zwischen VfB Empor Glauchau und SC Freital – Minute 8

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Empor Glauchau musste einmal Gelb hinnehmen. Robin Fluß traf für Freital in Minute 30 und Bruno Schiemann in Minute 44. Spielstand 3:1 für den SC Freital.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Glauchau

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Energie in die Partie zu bringen. Philipp Sovago ersetzte Marius Bernhardt und Dario Tomoski kam rein für Richard Rühling. Auf der Gastseite sprangen Sandro Schulze für Robin Fluß und Moritz Herold für Bruno Schiemann ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

34 Minuten nach der Pause konnte Sandro Schulze (Freital) den Ball über die Linie bringen (79.). Mit 4:1 verließen die Freitaler den Platz als Sieger. Die Glauchauer sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB Empor Glauchau – SC Freital

VfB Empor Glauchau: Ebersbach – Barth (74. Albustin), Rühling (63. Tomoski), Riesen, Ullmann, Bernhardt (46. Sovago), Werrmann (63. Gaida), Knoll, Sieber, Hähnel, Hertel

SC Freital: Kamenz – Horschig (84. Böcker), Frenzel, Adler, Tänzer (82. Häfner), Wermann, Von Brezinski, Michael (63. Menz), Schiemann (63. Herold), Fluß (63. Schulze), Heidler

Tore: 0:1 Bruno Schiemann (3.), 1:1 Luis Werrmann (8.), 1:2 Robin Fluß (30.), 1:3 Bruno Schiemann (44.), 1:4 Sandro Schulze (79.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Reinhard Meusel, Bruno Scharnowski; Zuschauer: 202