Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Der Heimbonus half der SG Union Sandersdorf am Samstag nicht, als sie sich vor 68 Zuschauern mit 1:3 (1:1) gegen den VfB 1921 Krieschow geschlagen geben musste.

Sandersdorf/MTU. Die Partie zwischen der SG Union Sandersdorf und dem VfB 1921 Krieschow hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Kontrahenten aus Krieschow auf und entschieden das Spiel schließlich mit 1:3 (1:1) für sich.

Kai Wonneberger traf für die SG Union Sandersdorf in Spielminute 14 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Sandersdorfer konterten in der 39. Minute. Diesmal war Steve Zizka der Torschütze.

Unentschieden. Krieschows Aaron Stephan konnte seinem Team in Minute 49 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 3

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Miguel Pereira Rodrigues den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:3 festigte (88.). Damit war der Sieg der Kolkwitz entschieden. In Spielminute 91 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die SG Union Sandersdorf rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfB 1921 Krieschow

SG Union Sandersdorf: Räthel – Exner, Sauer (59. Stashenko), Jauck, Seifert, Walter (82. Koto'o Djouokou), Hamella, Brunner (59. Farkas), Schnabel, Wonneberger (82. Silla), Sponholz (59. Choschnau)

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Grimm, Zurawsky, Michalski (81. Seibt), Stephan (67. Pahlow), Raak (89. Tesche), Dreßler, Gerstmann (46. Antosiak), Knechtel, Pereira Rodrigues, Zizka

Tore: 1:0 Kai Wonneberger (14.), 1:1 Steve Zizka (39.), 1:2 Aaron Stephan (49.), 1:3 Miguel Pereira Rodrigues (88.); Schiedsrichter: Christian Schlömann (Oelsnitz/Erzgeb.); Assistenten: Max Kluge, Cedric de Parade; Zuschauer: 68