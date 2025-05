Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Der Heimvorteil half dem Ludwigsfelder FC am Samstag nicht, als er sich vor 131 Zuschauern mit 0:2 (0:1) gegen den VfB 1921 Krieschow verabschieden musste.

Das war kein erfreulicher Spieltag für Rezart Cami. Der Trainer von Ludwigsfeld musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Krieschow beobachten.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Robert Koch am Ende der ersten Halbzeit, als Andy Hebler für Krieschow traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 45 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ludwigsfelde

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 28

Minute 81: Ludwigsfelder FC mit 0:2 im Rückstand

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Impulse zu setzen. Timucin Sanatci kam rein für Ramon Hofmann. Auf der Gastseite sprangen Miguel Pereira Rodrigues für Maximilian Tesche und Manuel Seibt für Jan Filipp Schulz ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich neun Minuten bis zum Abpfiff, als Miguel Pereira Rodrigues den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 festigte (81.). Damit war der Sieg der Kolkwitz entschieden. In Spielminute 85 handelte sich der Ludwigsfelder FC noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Ludwigsfelder FC – VfB 1921 Krieschow

Ludwigsfelder FC: Löffler – Herrmann, Franke, Fleddermann, Hijazi (81. Struck), Quanz, Kardjilov, Schwarz, Alhasan (39. Amangoua), Dag, Hofmann (69. Sanatci)

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Zurawsky (74. Michalski), Knechtel, Felgenträger (86. Freigang), Grimm, Hebler, Gerstmann, Tesche (58. Pereira Rodrigues), Raak, Schulz (58. Seibt), Pahlow (86. Schieskow)

Tore: 0:1 Andy Hebler (45.), 0:2 Miguel Pereira Rodrigues (81.); Schiedsrichter: David Isaias Petzak (Berlin); Assistenten: Christoph Beblik, Pascal Wien; Zuschauer: 131