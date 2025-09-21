Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Der Heimbonus half dem FSV Budissa Bautzen am Sonntag nicht, als er sich vor 235 Fans mit 0:3 (0:1) gegen den FC Einheit Wernigerode geschlagen geben musste.

Bautzen/MTU. Vor 235 Zuschauern hat sich das Team von Steve Dieske mit 0:3 (0:1) gegen Wernigerode eine Niederlage eingestehen müssen.

Ben Engelhardt traf für den FC Einheit Wernigerode in Spielminute 19 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. In der zweiten Halbzeit setzte Wernigerode noch einen drauf: In Minute 52 wurde ein weiteres Tor durch Usman Taiwo erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

FSV Budissa Bautzen sieht sich 0:2 im Rückstand – 52. Minute

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Oscar Haustein wurde für David Rohlik eingesetzt und Maximilian Noack für Tim Cellarius. Auf der Gastseite verließen Benjamin St. Louis für Nyger Marley Hunter und Julius Schmidt für Lucas Pillich den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich vier Minuten bis zum Abpfiff, als Nyger Marley Hunter den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:3 verfestigte (86.). Damit war der Triumph der Wernigeroder entschieden. Die Bautzener sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – FC Einheit Wernigerode

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Schröder, D. Rohlik (55. Haustein), Käppler, Zech, Cellarius (55. M. Noack), Gerhardi, A. Rohlik (67. Gabriel), Hentsch (84. Böhme), Hennig, M. Noack

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Taiwo, Dörnte (79. Schmidt), Lisowski, Singbeil, St. Louis (73. Hunter), Farwig, Wersig (79. Radomski), Hess, Engelhardt (88. Müller), Schmidt (73. Pillich)

Tore: 0:1 Ben Engelhardt (19.), 0:2 Usman Taiwo (52.), 0:3 Nyger Marley Hunter (86.); Schiedsrichter: David Isaias Petzak (Berlin); Assistenten: Marcel Mallassa, Florian Alexander Meer; Zuschauer: 235