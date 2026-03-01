Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Der Heimbonus half dem Bischofswerdaer FV 1 am Sonntag nicht, als er sich vor 206 Fans mit 0:3 (0:1) gegen den VfL Halle 96 verabschieden musste.

Bischofswerda/MTU. Vor 206 Zuschauern hat sich das Team von Frank Rietschel mit 0:3 (0:1) gegen Halle geschlagen geben müssen.

Joel Marks (VfL Halle 96) netzte nur sechs Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der Bischofswerdaer FV 1 kassierte einmal Gelb (35.). Das zweite Tor konnten die Hallenser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Ludwig Bölke den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

Bischofswerdaer FV 1 liegt 0:2 zurück – Minute 53

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Martin Sobe wurde für Luis Bürger eingesetzt und Tony Reh für Luca Krause. Auf der Gastseite verließen Arlind Shoshi für Vladislav Rayko und Josua Felipe Frühauf für Anxhelo Kurti den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen. In der 72. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Der Bischofswerdaer FV 1 kassierte noch einmal Gelb.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Anxhelo Kurti, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:3 zu erweitern (90.+3).

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – VfL Halle 96

Bischofswerdaer FV 1: Ziesche – Born (85. Scholze), Krause (76. Reh), Dolla, Hecker, Scharfe, Scheunert, Bürger (63. Sobe), Weiß, Fromm, Hofmann

VfL Halle 96: Stark – Arzumanian (79. Emmerich), Shoshi (66. Rayko), Frühauf (79. Kurti), Dos Santos, Marks, Bölke, Haese, Lubsch, Hüttig (90. Cabral), Pessel

Tore: 0:1 Joel Marks (6.), 0:2 Ludwig Bölke (53.), 0:3 Anxhelo Kurti (90.+3); Schiedsrichter: Paul Bräuer (Nordhausen); Assistenten: Marko Wartmann, Paul Baudis; Zuschauer: 206