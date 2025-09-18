Fußball-NOFV-Oberliga Süd: In der Partie am Sonntag war der 1. FC Lok Stendal gegenüber dem VfL Halle 96 machtlos und wurde 0:2 (0:1) besiegt.

Stendal/MTU. Vor 426 Zuschauern hat sich das Team von Jörn Schulz mit 0:2 (0:1) gegen Halle geschlagen geben müssen.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Luca Shubitidze vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Joel Marks das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (36.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

Minute 65: 1. FC Lok Stendal mit 0:2 im Rückstand

20 Minuten nach der Pause konnte Jegor Jagupov (Halle) den Ball über die Linie bringen (65.). Mit 2:0 verließen die Hallenser den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – VfL Halle 96

1. FC Lok Stendal: Poser – Schulze (46. Salge), Witte, Kohl, Buschke, Kaschlaw, Masuth, Scheffler (58. Knoblich), Ilchenko (74. Stark), Mahrhold, Schleicher

VfL Halle 96: Schmid – Kurti (74. Dierichen), Pessel, Arzumanian (34. Racine), Haese, Bölke, Jagupov, Hüttig (57. Cabral), Oikonomidis, Marks, Lubsch

Tore: 0:1 Joel Marks (36.), 0:2 Jegor Jagupov (65.); Schiedsrichter: Nicholas Köhler (Dresden); Assistenten: Christopher Gaunitz, Dirk Meißner; Zuschauer: 426