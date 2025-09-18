Eine deutliche Schlappe erlitt der FC Einheit Wernigerode an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen den SC Freital. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 151 Zuschauern mit 0:5 (0:4).

Wernigerode/MTU. Das Spiel zwischen Wernigerode und Freital ist mit einer deutlichen 0:5 (0:4)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Philip Weidauer (SC Freital) netzte zwölf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Mika Hess baute den Rückstand weiter aus, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (17.).

FC Einheit Wernigerode gerät 0:2 ins Hintertreffen – 17. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Bruno Schiemann traf in Minute 20 und Antonio Frenzel in Minute 40. Spielstand 4:0 für den SC Freital.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Weidauer den Ball erneut aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 erweiterte (55.). Damit war der Sieg der Freitaler entschieden. Der FC Einheit Wernigerode rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – SC Freital

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Taiwo (68. Ibrahim), St. Louis (46. Schmidt), Farwig (46. Pandyal), Hess, Singbeil, Engelhardt, Raeck (46. Lisowski), Wersig, Dörnte (46. Radomski), Pillich

SC Freital: Kamenz – Horschig, Weidauer, Schiemann (80. Kleber), Frenzel (80. Hendrich), Tänzer, Michael, Menz (68. Schulze), Wermann (56. Fluß), Von Brezinski (68. Herold), Adler

Tore: 0:1 Philip Weidauer (12.), 0:2 Mika Hess (17.), 0:3 Bruno Schiemann (20.), 0:4 Antonio Frenzel (40.), 0:5 Philip Weidauer (55.); Schiedsrichter: Paul Bräuer (Nordhausen); Assistenten: Marko Wartmann, Ralf Schwethelm; Zuschauer: 151