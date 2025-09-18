Eine deutliche Schlappe erlitt der FC Einheit Wernigerode an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den SC Freital. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 151 Zuschauern mit 0:5 (0:4).

Wernigerode/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Florian Mehr. Der Trainer von Wernigerode musste seine Mannschaft bei einer 0:5 (0:4)-Niederlage gegen Freital beobachten.

Philip Weidauer traf für den SC Freital in Spielminute 12 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Nach kurzer Zeit leisteten die Hausherren sich eine Pleite. Unfreiwillig beförderte Mika Hess den Ball ins eigene Tor und brachte den Gästen einen weiteren Vorsprung (17.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Bruno Schiemann traf in Minute 20 und Antonio Frenzel in Minute 40. Spielstand 4:0 für den SC Freital.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

Der letzte Treffer fiel wenige Momente nach dem Seitenwechsel. Zehn Minuten nach Anstoß gelang es Weidauer, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:5 zu erweitern (55.). Die Wernigeroder sind auf Platz 14 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – SC Freital

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Taiwo (68. Ibrahim), Wersig, Hess, Pillich, Raeck (46. Lisowski), Farwig (46. Pandyal), Dörnte (46. Radomski), St. Louis (46. Schmidt), Engelhardt, Singbeil

SC Freital: Kamenz – Von Brezinski (68. Herold), Schiemann (80. Kleber), Frenzel (80. Hendrich), Michael, Menz (68. Schulze), Weidauer, Tänzer, Wermann (56. Fluß), Horschig, Adler

Tore: 0:1 Philip Weidauer (12.), 0:2 Mika Hess (17.), 0:3 Bruno Schiemann (20.), 0:4 Antonio Frenzel (40.), 0:5 Philip Weidauer (55.); Schiedsrichter: Paul Bräuer (Nordhausen); Assistenten: Marko Wartmann, Ralf Schwethelm; Zuschauer: 151