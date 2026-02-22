Deutlich unterlegen zeigte sich der FC Einheit Rudolstadt in der Auseinandersetzung gegen den VfB Empor Glauchau vergangenen Sonntag in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:0).

Rudolstadt/MTU. Das Spiel zwischen Rudolstadt und Glauchau ist mit einer klaren 0:4 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Albert Lehmann (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie zwei Gelbe Karten an die Rudolstädter (23., 30., 34.). Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Florian Hähnel das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (48.). Die Glauchauer legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Luis Werrmann der Torschütze (54.).

Minute 54: FC Einheit Rudolstadt 0:2 im Hintertreffen

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 57: Glauchau traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Randolf Riesen ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 18

In der 77. Minute musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Der FC Einheit Rudolstadt kassierte noch einmal Gelb.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Werrmann den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:4 festigte (90.). Damit war der Triumph der Glauchauer entschieden. Der FC Einheit Rudolstadt rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – VfB Empor Glauchau

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Starke, Schlegel, Rühling, Ensenbach (75. Rupprecht), Frackowiak, Heß (79. Barthel), Krahnert, Schneider, Kponton (46. Zerrenner), Smyla (75. Bakavoli Mohammadi)

VfB Empor Glauchau: Ebersbach – Sieber, Hähnel, Ullmann, Knoll, Barth (83. Bernert), Werrmann, Hertel (76. Sovago), Bernhardt, Riesen (76. Gaida), Rühling (61. Luge)

Tore: 0:1 Florian Hähnel (48.), 0:2 Luis Werrmann (54.), 0:3 Randolf Riesen (57.), 0:4 Luis Werrmann (90.); Schiedsrichter: Albert Lehmann (Dessau-Roßlau); Assistenten: Julius Weiser, Max Grünwoldt; Zuschauer: 125