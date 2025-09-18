Eine deutliche Schlappe erlitt der FC Einheit Wernigerode an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen den SC Freital. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 151 Zuschauern mit 0:5 (0:4).

Wernigerode/MTU. Das Spiel zwischen Wernigerode und Freital ist mit einer klaren 0:5 (0:4)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Philip Weidauer traf für den SC Freital in Spielminute 12 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Es dauerte nicht lange, bis , und das auf besonders unglückliche Weise. Unfreiwillig besorgte Mika Hess den Treffer zum 0:2, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (17.).

Minute 17: FC Einheit Wernigerode mit 0:2 im Rückstand

Der Siegeszug der Freitaler brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Christopher Beck im gegnerischen Tor. Bruno Schiemann traf in Minute 20 und Antonio Frenzel in Minute 40. Spielstand 4:0 für den SC Freital.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

Nur kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Weidauer den Ball erneut aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 ausbaute (55.). Damit war der Erfolg der Freitaler entschieden. Die Wernigeroder sind auf Platz 14 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – SC Freital

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Hess, Pillich, Dörnte (46. Radomski), Raeck (46. Lisowski), Wersig, St. Louis (46. Schmidt), Taiwo (68. Ibrahim), Singbeil, Engelhardt, Farwig (46. Pandyal)

SC Freital: Kamenz – Wermann (56. Fluß), Michael, Tänzer, Frenzel (80. Hendrich), Menz (68. Schulze), Von Brezinski (68. Herold), Horschig, Adler, Schiemann (80. Kleber), Weidauer

Tore: 0:1 Philip Weidauer (12.), 0:2 Mika Hess (17.), 0:3 Bruno Schiemann (20.), 0:4 Antonio Frenzel (40.), 0:5 Philip Weidauer (55.); Schiedsrichter: Paul Bräuer (Nordhausen); Assistenten: Marko Wartmann, Ralf Schwethelm; Zuschauer: 151