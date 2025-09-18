Fußball-NOFV-Oberliga Süd: An diesem Samstag hat der FC Einheit Wernigerode im heimischen Stadion eine herbe Pleite verkraften müssen. Gegen den SC Freital unterlag das Team von Florian Mehr mit 0:5 (0:4).

Das Match zwischen Wernigerode und Freital ist mit einer deutlichen 0:5 (0:4)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Philip Weidauer (SC Freital) netzte zwölf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis , und das auf besonders unglückliche Weise. Unfreiwillig besorgte Mika Hess den Treffer zum 0:2, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (17.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Bruno Schiemann traf in Minute 20 und Antonio Frenzel in Minute 40. Spielstand 4:0 für den SC Freital.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, fiel dann schon der letzte Treffer, als Weidauer den Ball erneut aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 erweiterte (55.). Damit war der Erfolg der Freitaler entschieden. Die Wernigeroder sind auf Platz 14 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – SC Freital

FC Einheit Wernigerode: Lohse – St. Louis (46. Schmidt), Taiwo (68. Ibrahim), Dörnte (46. Radomski), Farwig (46. Pandyal), Singbeil, Hess, Engelhardt, Pillich, Raeck (46. Lisowski), Wersig

SC Freital: Kamenz – Schiemann (80. Kleber), Menz (68. Schulze), Horschig, Tänzer, Frenzel (80. Hendrich), Michael, Von Brezinski (68. Herold), Adler, Wermann (56. Fluß), Weidauer

Tore: 0:1 Philip Weidauer (12.), 0:2 Mika Hess (17.), 0:3 Bruno Schiemann (20.), 0:4 Antonio Frenzel (40.), 0:5 Philip Weidauer (55.); Schiedsrichter: Paul Bräuer (Nordhausen); Assistenten: Marko Wartmann, Ralf Schwethelm; Zuschauer: 151