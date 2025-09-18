Klar unterlegen zeigte sich der FC Einheit Wernigerode in der Partie gegen den SC Freital letztes Wochenende in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:4).

Wernigerode/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Florian Mehr. Der Trainer von Wernigerode musste sein Team bei einer 0:5 (0:4)-Niederlage gegen Freital beobachten.

Philip Weidauer traf für den SC Freital in Spielminute 12 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Es dauerte nicht lange, bis , und das auf besonders unglückliche Weise. Unfreiwillig besorgte Mika Hess den Treffer zum 0:2, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (17.).

FC Einheit Wernigerode liegt 0:2 zurück – Minute 17

Der Siegeszug der Freitaler brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Christopher Beck im gegnerischen Tor. Bruno Schiemann traf in Minute 20 und Antonio Frenzel in Minute 40. Spielstand 4:0 für den SC Freital.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

Kurz nach der Pause fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Weidauer (Freital) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (55.). Mit 5:0 verließen die Freitaler den Platz als Sieger. Der FC Einheit Wernigerode rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – SC Freital

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Engelhardt, Raeck (46. Lisowski), Farwig (46. Pandyal), Singbeil, St. Louis (46. Schmidt), Hess, Pillich, Dörnte (46. Radomski), Taiwo (68. Ibrahim), Wersig

SC Freital: Kamenz – Frenzel (80. Hendrich), Tänzer, Wermann (56. Fluß), Weidauer, Michael, Horschig, Schiemann (80. Kleber), Von Brezinski (68. Herold), Menz (68. Schulze), Adler

Tore: 0:1 Philip Weidauer (12.), 0:2 Mika Hess (17.), 0:3 Bruno Schiemann (20.), 0:4 Antonio Frenzel (40.), 0:5 Philip Weidauer (55.); Schiedsrichter: Paul Bräuer (Nordhausen); Assistenten: Marko Wartmann, Ralf Schwethelm; Zuschauer: 151