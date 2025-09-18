Eine deutliche Schlappe erlitt der FC Einheit Wernigerode an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen den SC Freital. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 151 Zuschauern mit 0:5 (0:4).

In Minute 12 schoss Philip Weidauer das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Nach kurzer Zeit leisteten die Hausherren sich einen Rückschlag. Unfreiwillig beförderte Mika Hess den Ball ins eigene Tor und brachte den Gästen einen weiteren Vorsprung (17.).

FC Einheit Wernigerode hinkt 0:2 hinterher – 17. Minute

Der Siegeszug der Freitaler brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Christopher Beck im gegnerischen Tor. Bruno Schiemann traf in Minute 20 und Antonio Frenzel in Minute 40. Spielstand 4:0 für den SC Freital.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

Kurz nach der Pause fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, konnte Weidauer (Freital) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (55.). Mit 5:0 gingen die Freitaler als Sieger vom Platz. Die Wernigeroder sind auf Platz 14 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – SC Freital

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Pillich, Taiwo (68. Ibrahim), Dörnte (46. Radomski), St. Louis (46. Schmidt), Singbeil, Wersig, Hess, Farwig (46. Pandyal), Engelhardt, Raeck (46. Lisowski)

SC Freital: Kamenz – Von Brezinski (68. Herold), Horschig, Frenzel (80. Hendrich), Wermann (56. Fluß), Tänzer, Weidauer, Adler, Michael, Menz (68. Schulze), Schiemann (80. Kleber)

Tore: 0:1 Philip Weidauer (12.), 0:2 Mika Hess (17.), 0:3 Bruno Schiemann (20.), 0:4 Antonio Frenzel (40.), 0:5 Philip Weidauer (55.); Schiedsrichter: Paul Bräuer (Nordhausen); Assistenten: Marko Wartmann, Ralf Schwethelm; Zuschauer: 151