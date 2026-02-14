Deutlich unterlegen zeigte sich der Bischofswerdaer FV 1 im Spiel gegen den SC Freital vergangenen Samstag in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:2).

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Finn Heidler für Freital traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter intervenieren. Der Bischofswerdaer FV 1 steckte einmal Gelb ein (33.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Heidler den Ball ins Netz.

Bischofswerdaer FV 1 liegt 0:2 im Rückstand – Minute 34

In der 61. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SC Freital steckte jetzt einmal Gelb ein. Der Bischofswerdaer FV 1 hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Rote Karte und damit ein Spieler weniger für das Team von Frank Rietschel. Der Siegeszug der Freitaler brach nicht ab. Minute 74: Freital traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Ricardo Michael ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 17

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Nils Seyfert, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:4 zu erweitern (90.+3).

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – SC Freital

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Scholze (87. Baum), Krause (87. Dolla), Hofmann, Ohnesorge (46. Hecker), Krautschick, Reh, Bürger (46. Born), Fromm, Weiß, Rettig (75. Goebel)

SC Freital: Kamenz – Michael, Tänzer (81. Menz), Adler, Von Brezinski, Schiemann (71. Hendrich), Fluß (71. Schulze), Horschig, Heidler (90. Seyfert), Frenzel, Wermann (46. Böcker)

Tore: 0:1 Finn Heidler (8.), 0:2 Finn Heidler (34.), 0:3 Ricardo Michael (74.), 0:4 Nils Seyfert (90.+3); Schiedsrichter: Julius Hanft (Berlin); Assistenten: Johann Schwarz, Hannes Stein; Zuschauer: 211