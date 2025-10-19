Der VFC Plauen hatte am Sonntag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie gegen den FSV Budissa Bautzen mit 0:2 (0:1).

Plauen/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Sedat Gören. Der Trainer von Plauen musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Bautzen beobachten.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit wurden die Zuschauer in der Nachspielzeit doch noch mit einem Tor belohnt, als Karl-Ludwig Zech für Bautzen traf und nach einer ersten Halbzeit ohne Tore in Nachspielminute 2 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

Minute 61: VFC Plauen 0:2 im Hintertreffen

In Minute 61 fiel der finale Treffer der Partie. 16 Minuten nach der Pause gelang es Felix Hennig, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:2 zu festigen (61.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VFC Plauen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 88 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom FSV Budissa Bautzen beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Plauener sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FSV Budissa Bautzen

VFC Plauen: Pischon – Schubert (46. Plank), Eichie (46. Kämpfer), Sponer, Profis (85. Eren), De Moura Beal, Haake (71. Träger), Limmer, Tanriver, Martynets, Winter (46. Hussain)

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Hennig, Haustein (64. Orosz), Rohlik, Noack, Gerhardi, Kloß (85. Schäller), Zech (90. Noack), Käppler, Hentsch, Schröder

Tore: 0:1 Karl-Ludwig Zech (45.+2), 0:2 Felix Hennig (61.); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: Christian Schlömann, Carl Wundram; Zuschauer: 612