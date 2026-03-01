Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Der Heimvorteil half dem VfB Empor Glauchau am Sonntag nicht, als er sich vor 202 Zuschauern mit 1:4 (1:3) gegen den SC Freital geschlagen geben musste.

Glauchau/MTU. Das Spiel zwischen Glauchau und Freital ist mit einer klaren 1:4 (1:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Bruno Schiemann für Freital traf und nach nur drei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Luis Werrmann (8.) erzielt wurde.

Minute 8 VfB Empor Glauchau auf Augenhöhe mit SC Freital – 1:1

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Empor Glauchau musste einmal Gelb hinnehmen. Robin Fluß traf für Freital in Minute 30 und Bruno Schiemann in Minute 44. Spielstand 3:1 für den SC Freital.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Glauchau

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Impulse zu setzen. Philipp Sovago kam rein für Marius Bernhardt und Dario Tomoski für Richard Rühling. Auf der Gastseite sprangen Sandro Schulze für Robin Fluß und Moritz Herold für Bruno Schiemann ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

34 Minuten nach der Pause konnte Sandro Schulze (Freital) den Ball über die Linie bringen (79.). Mit 4:1 gingen die Freitaler als Sieger vom Platz. Die Glauchauer sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB Empor Glauchau – SC Freital

VfB Empor Glauchau: Ebersbach – Werrmann (63. Gaida), Hertel, Knoll, Sieber, Barth (74. Albustin), Bernhardt (46. Sovago), Hähnel, Rühling (63. Tomoski), Riesen, Ullmann

SC Freital: Kamenz – Adler, Michael (63. Menz), Tänzer (82. Häfner), Von Brezinski, Fluß (63. Schulze), Heidler, Schiemann (63. Herold), Frenzel, Horschig (84. Böcker), Wermann

Tore: 0:1 Bruno Schiemann (3.), 1:1 Luis Werrmann (8.), 1:2 Robin Fluß (30.), 1:3 Bruno Schiemann (44.), 1:4 Sandro Schulze (79.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Reinhard Meusel, Bruno Scharnowski; Zuschauer: 202